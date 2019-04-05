بالفيديو: وعد تنتقدُ دعاية الفنانات لمنتجات رديئة.. وتتحدّثُ عن تجربتها

انتقدتْ المطربة السعودية، وعد، الفنانات اللواتي يقمن بدعاية لبعض المنتجات من المحلات، وذلك بعد تورّطها في شراء منتج لم يعجبها.

وقالت: “كل مرة أطلب وأتورط في الشراء وأقول لن أطلب مرة أخرى ولكنني أتورط وأجد ما يأتي لي خلاف المعروض في الصور على سبيل الدعاية”.

وأضافتْ في مقطع فيديو، بثّته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “لا أدري لماذا يقوم المشاهير من الفنانات بدعاية لهذه المحلات، والشركات؟، بالطبع هم لا يجربن، فلو جربن لما قمن بهذه الدعاية”.

ونصحتْ الفنانات بالابتعاد عن الدّعاية لشيء لم يجرّبنه، لأنّ البعض يتورّط في الشراء، ما يتسبّب في ضعف الميزانية لديهم، وإهدار أموالهم فيما لا يفيد.

وطالبتْ وزارة التّجارة السعودية، بالانتباه لهذه الأمور، لأنّ هذا إهدار للمال، وشيء محزن، في الوقت نفسه.

كما قالت وعد، إنّها في حاجة لرحلة ترفيهية، بعيدة عن أجواء العمل والضّغط، منوهًة، إلى أنّ هذه الرّحلة لا بدّ أنْ يكون فيها بحر وثلج، ولكنّها بسبب الالتزامات، لا تستطيع أنْ ترتّب أوقاتها.

وتابعتْ أنّها وصلتْ لمرحلة أنّ الأشخاص المتواجدين في حياتها، هم الأهمّ، وأنّ نوعيّتهم أهمّ من “الكمْ”.

وأعلنتْ المطربة السعودية، أنّها تلقّتْ دعوة من مواطنها، الفنان خالد عبدالرحمن، لحضور حفله الأوّل في السعودية، والمقرّر أنْ يحييه غدًا الجمعة.

وتابعتْ وعد، أنّها استطاعتْ أنْ تحصل على راحة، وتسافر لأحد الأماكن، للترفيه والخروج من ضغوط العمل.