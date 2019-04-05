تعرف علي تفاصيل أحدث أفلام محمد رمضان بتقنية ال3D

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أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لبطولة أول فيلم عربي ثلاثي الأبعاد بعنوان "شبح النيل"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر رمضان بوستر الفيلم وعلق قائلًا: "انتظروا في 2020 أول فيلم عربي ثلاثي الأبعاد.. ثقة في الله نجاح"، ويشار إلي أن العمل من تأليف محمد ناير، وإخراج
جدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا ضخمًا على خشبة مسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وأثار جدلًا واسعًا، حيث صعد على المسرح بسيارة فارهة، وقام بالغناء عاريًّا، إضافة للرقص بحركات إباحية.
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