كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز من كواليس "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، "تويتر"، مقطع فيديو له وهو يغني مع صديقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، أغنية "يالا هوا".

ويجسد محمد إمام خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم المسلسل رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع. "هوجان" بطولة صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نورالدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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