شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا ريشة ف هوا.. اعرف أفلام الطالبة إيمان حبيبة العندليب فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم 5 أبريل عيد ميلاد الفنانة إيمان، التى اشتهرت برقتها وجمالها وضحكتها الجذابة، ولفتت الانتباه لها وهى تقف فى العوامة تبتسم للعندليب، وهو يغنى "لها أنا لك على طول خليك ليا "فى فيلم أيام وليالى، لتصبح فتاة أحلام جيل الشباب .

وغنى لها أيضاَ سعد عبد الوهاب عدة أغانى فى فيلم علمونى الحب، ولكن من أشهرها أغنية " الدنيا ريشة ف هوا " ، وكان مدرسا فى المدرسة التى هى طالبة بها، ووقع فى حبها.

وقد مثلت مع الكثير من النجوم مثل عبد الحليم حافظ ورشدى أباظة، وأحمد رمزى وفريد الأطرش، وسعد عبد الوهاب، ومحرم فؤاد وغيرهم من النجوم .

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يذكر أنها تزوجت مرتين، من فؤاد الأطرش شقيق ألفنان فريد الأطرش ثم انفصلت عنه لتتزوج من مهندس ألماني أشهر إسلامه ، وسافرت معه إلى ألمانيا.

ومن الأفلام التى مثلتها على الشاشة ألفضية "أيام وليالى ، قصة حبى ،عهد الهوى ،صوت من الماضى ،تجار الموت ،علمونى الحب ،أنا بريئة ،لحن السعادة ،حب فى حب ،قلب فى الظلام ،حياة وأمل ، تحت سماء المدينة ،مخلب القط".



