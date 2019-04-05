شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية داليدا خليل بين "أسود" و "أمير الليل" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة اللبنانية داليدا خليل تصوير دورها فى المسلسل اللبنانى "أسود" والذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب باسم مغنية وورد خال، تأليف كلوديا مرشيليان ومن إخراج سمير حبشى.
فى سياق مختلف تنتظر داليدا عرض مسلسلها "أمير الليل"، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية المصرية فى شهر رمضان، والذى شاركها بطولته النجم اللبنانى رامى عياش، وذلك بعد أن حقق العمل نجاحا كبيرا فى لبنان وعدد من الدول العربية.
مسلسل "أمير الليل" يشارك في بطولته ميس حمدان وأحمد كرارة وبيتر سمعان وأسعد رشدان ونهلة داوود وليلى بن خليفة وخالد القيش ونخبة من ألمع نجوم الوطن العربى.
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