صور كاترينا كايف في المالديف تجعلك تحزم حقائب سفرك.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعُرف جزر المالديف بأنها جزر الجمال والأحلام وأنها واجهة للنجوم الذين يرغبون في الاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة، ولكن هناك أمرًا آخر لا يقل إبهارًا عن جمال المكان، هو شهرة من يرتاد تلك الأماكن.

وها هي النجمة الهندية كاترينا كايف، تعمل على إغرائنا بقوة بصورها وفيديوهاتها التي تحرص على مشاركتها في أثناء عطلتها الرائعة من “المالديف، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.

على الرغم من أن كاترينا امتنعت عن نشر صورها الجميلة من الرحلة، إلا أنها قدمت لنا لمحات من المواقع الخلابة والرائعة من خلال مشاركتها.

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بإحدى الصور تظهر الفنانة كاترينا مع دانيال باور في سيلفي مع ممثلة “تايجر زيندا هاي” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

في سياق مختلف، كانت أخر أعمال كاترينا في السينما فيلم “زيرو” إلى جانب شاروخان بعد اخر لقاء بينهما مضى عليه 6 سنوات، الممثلة أنوشكا شارما، لكن الفيلم فشل تجاريا في شباك التذاكر.

بالمثل، اشتركت كايف أيضا في فيلمها “بلطجية من هندوستان” الذي فشل في إقناع الجمهور أيضا، وهي الآن تعمل على الانتهاء من تصوير فيلم “بهارات” مع سلمان خان وديشا بأتاني، ونورا فتحي، وجاكي شروف، وسونيل غروفر، تصدر خلال العيد هذا العام.