عرض فيلم «Mom» للنجمة الراحلة سريديفي في الصين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر أن يعرض فيلم «Mom» للأيقونة الهندية الراحلة المخضرمة “سرديفي”، في الصين يوم 10 مايو في عيد الأم، وكان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في الصين في 22 مارس.

قالت فيبا شوبرا Vibha Chopra، رئيسة Zee Studios International “لقد أردنا اختيار الموعد المثالي لإصدار فيلم خاص مثل Mom، وهو سوق ضخم ولديه إمكانات كبيرة للفيلم لكي يحقق نتائج جيدة، كإشادة لجميع الأمهات، اخترنا يوم 10 مايو لإطلاق هذا الفيلم في الصين”.

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لعبت سرديفي دور الأم التي سعيت لضمان العدالة لابنتها التي قامت بتشخيصها الممثلة الباكستانية ساجال على، التي تم اغتصابها على أيدي عصابة، في الفيلم الذي قام ببطولته، للمخرج رافي أوديووار، كما فازت الممثلة المخضرمة بجائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة بعد وفاتها عن دورها.

أصدرت Zee Studios International سابقًا فيلم Mom في 40 منطقة من بينها بولندا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وجمهورية التشيك.

كانت الممثلة قد توفيت في 24 فبراير 2018، وقالت ابنتها الممثلة جانفي كابور في مقابلة مع فيلم فير، “أعتقد، كنت لا أزال في حالة صدمة، لأكون صادقة جدًا. أعتقد أنني ما زلت في حالة صدمة”.