«Zero» شاروخان يختتم مهرجان بكين السينمائي الدولي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت التقارير أن فيلم Zero بطولة النجم الهندي الكبير شاروخان SRK سيضع في مكان بارز يؤكد النجاح المتزايد الذي تتمتع به الأفلام الهندية مع الجماهير الصينية.

فيلم شاروخان-Zero الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل النقاد والجماهير ويشهد على ذلك تخبطه في شباك التذاكر، الفيلم -رغم ذلك- سيكون الفيلم الختامي لمهرجان بكين السينمائي الدولي.

Advertisements

سيفتتح المهرجان، الذي سيستمر من 13 أبريل إلى 20 أبريل، مع فيلم The Composer، وهو إنتاج صيني قازاقي قادم، سيكون عنوانه الافتتاحي.

فيلم Zero يعد صاحب أضخم ميزانية في مسيرة الممثل الهندي شاروخان، ويتناول قصة رجل خفيف الظل مصاب بالتقزم، يدعى باوا سينج، يقع في حب امرأتين، الأولى عالمة تدعى عافية (أنوشكا شارما)، والثانية ممثلة شهيرة (كاترينا كايف) تدعى بابيتا، ويخوض ثلاثتهم مغامرة للبحث عن الحب، غير مدركين أن القدر يخبئ لهم مفاجأة.

وفي السياق، يعد فيلم The Composer أول فيلم ينشأ عن اتفاقية تعاون بين الصين وكازاخستان في إطار مشروع بناء البنية التحتية الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومبادرة الحزام والطريق.