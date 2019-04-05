نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على بلقيس بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث صورها مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي الجمهور بصور جديدة لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتألقت بلقيس في الصور بإطلالة كلاسيكية من اللونين الأزرق السماوي والبني المطرّز، فبدت كعادتها بغاية الأناقة وحصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على ذوقها الرفيع في اختيار أزيائها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية “عريسنا” من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع سيروس وأهدتها إلى كل الشباب “العرسان”.