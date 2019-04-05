طليقة مؤسس أمازون تصبح ثالث أغنى امرأة بالعالم

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن أغنى رجل في العالم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس وطليقته ماكينزي بيزوس يوم الخميس أنهما اتفقا على شروط الطلاق واتمّا كل الإجراءات اللازمة، بما فيها التنازل لماكينزي على جزء كبير من أسهم أمازون.

فبعد كل البلبلة التي رافقت أغلى انفصال في العالم، خرجت ماكينزي عن صمتها وأعلنت إنها ستحتفظ بنسبة 25 بالمئة من إجمالي أسهم أمازون ما سيعطيها حصة بنسبة 4 بالمئة في الشركة.

أما جيف بيزوس فسيحتفظ بسيطرة التصويت على جميع أسهم شركته، كما كل حصص زوجته السابقة في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، و”بلو أوريجين”، و75 بالمئة من أسهم “أمازون”، بالإضافة إلى الحق في التصويت نيابة عنها فيما يخص أسهمها لدعم مساهماته المستمرة في هذه الشركات.

وبهذا الإعلان، تصبح ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، إذ توازي أسهمها في أمازون أكثر من 35 مليار دولار وفق مجلة فوربس.

يذكر أنّ الزوجين قد أعلنا انفصالهما في وقت سابق من هذا العام بعد 25 عاماً من الزواج، بعدما نشرت مجلة أميركية صوراً تورّط جيف بيزوس بعلاقة غير شرعية مع لورين سانشيز.