صورة عارية لـ خالد أبو النجا وعمرو واكد تشعل الإنترنت

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متابعة بتجــــــــــــرد: إشترك الممثلان المصريان خالد أبو النجا وعمرو واكد في إجتماعات مع مسؤولين أميركيين للتوعية حول حقوق الإنسان في مصر، لكنهما تعرّضا بعدها لحملةٍ إنتقاميّةٍ لتشويه سمعتهما.
وفي حين إتّخذت نقابة الممثلين المصريّة قراراً بشطب عضويّتهما نهائيّاً، إنتشرت عبر منصّات التواصل الإجتماعي صورة مفبركة لكلّ من خالد أبو النجا وعمرو واكد عاريين.
وقد أُرفقت هذه الصورة بعنوان جاء فيه “عملاء وأشياء أخرى”، فخلّفت ردود فعل مُستنكرة بين روّاد الإنترنت.
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