الأمير هاري وميغان ماركل في إجازة فاخرة قبل استقبال مولودهما الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: قضى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عطلة فاخرة أو ما وصف بـ”بايبي مون” قبل أسابيع قليلة من موعد ولادة طفليهما الأول.

فقد بات الثنائي الشهير لثلاث ليالٍ في “هيكفيلد بليس” أحد أغلى الفنادق بمقاطعة هامبشاير، في جناح تكلفته 43125 دولار.

هذا الفندق هو عبارة عن قصر من العصر الجورجي يعود للقرن الثامن عشر، ويعدّ ملاذاً مفضلًا بين المشاهير، وقد حجز الزوجان الملكيان فيه الجناح الأغلى الأشبه بشقة منفصلة.

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ووفق ما ذكر موقع دايلي مايل، هذه الإجازة السريعة كانت للإبتعاد عن النشاطات الملكية تحضيراً للولادة المنتظرة، وقد أمضى هاري وميغان عطلتهما في المشي بالطبيعة وتناول الطعام بمفردهما في غرفتهما.

وصرّح أحدّ أصدقاء الثنائي: “ميغان لا تبعد سوى أسبوعين عن الولادة لذلك أراد هاري حقًا أن يكافئها”.

ومن المقرر أن تبتعد العائلة الملكية الصغيرة عن وسائل الإعلام بعد انتقالهما الى منزلها الجديد في الريف.