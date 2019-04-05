متابعة بتجــــــــــرد: إجتاحت صورة قديمة بالأبيض والأسود تعود إلى عشرات السنوات مواقع التواصل الإجتماعي، أمّا السبب فظهور إمرأة تشبه الى حدٍّ كبير النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. وفي التفاصيل، السيدة الموجودة في الصور المُتداولة هي زوجة رياض القصبجي الّذي اشتهر بشخصيّة “الشاويش عطية“. واثارت هذه الصورة حيرة روّاد الانترنت فتساءلوا: هل هناك صلة قرابة بين شيرين وزوجة “الشاويش عطية” أم أن الشبه بينهما مجرّد صدفة؟

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور شبيهة شيرين عبد الوهاب في صورة عمرها عشرات السنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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