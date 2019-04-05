مزايا جديدة في سنابشات… تعرف عليها

Apr 05, 2019
مقالات مختارة: دشنت شركة سناب منصة للألعاب ضمن تطبيقها سنابشات، تتضمن ألعابا أصلية وأخرى من أطراف ثالثة مثل (زينغا) و (تايني رويال)، بهدف الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين، واجتذاب مستخدمين جدد.
بحسب “وكالات” فقد أعلنت الشركة، الخميس، عن عدد من الخصائص الجديدة لمنتجات قائمة بالفعل، وأضافت برامج من شركة بونيم/موراي للإنتاج وباز فيد وكذلك فلاتر للواقع المعزز تشمل نماذج من معالم شهيرة.
كما قالت، خلال أول قمة لها في لوس أنجلوس، إنها ستسمح للمعلنين بشراء مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة سنابشات.
وتهدف الخصائص والمحتوى الجديد إلى زيادة المدة التي تستخدم فيها الشريحة الأساسية للمستخدمين بين 13 و34 عاما التطبيق في الوقت الذي توقف فيه نمو عدد المستخدمين بشكل عام.
وتواجه سناب منافسة شرسة على المستخدمين والمعلنين من شركات أكبر وأفضل تمويلا بكثير. وعلى سبيل المثال، قامت منصتا فيسبوك وإنستغرام بنسخ خصائص اشتهر بها سنابشات، مثل خاصية نشر مقاطع فيديو وصور تختفي بعد 24 ساعة.
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