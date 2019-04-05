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زوجة رئيس أمازون، ثالث أغنى امرأة في العالم بعد الطلاق

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Apr 05, 2019

توصل رئيس شركة أمازون التنفيذي جيف بيزوس وزوجته ماكينزي لاتفاق تسوية قبيل طلاقهما تجعل “ماكينزي” ثالث أغنى امرأة في العالم بينما يظل بيزوس أغنى الأغنياء بحسب رويترز.

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وقال الاثنان في تغريدتين منفصلتين على تويتر يوم الخميس إن بيزوس سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة وقيمتها 143 مليار دولار بينما ستملك ماكينزي 25 في المئة من هذه الأسهم.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في كانون الثاني/يناير الفائت.

وستجعل أسهم أمازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما سيظل جيف بيزوس أغنى الأغنياء، وفقا لمجلة فوربس.

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