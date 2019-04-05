هيا الشعيبي تتعاطفُ مع شيرين عبد الوهاب: الكويت تفتح ذراعيها لكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رسالةً للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أكّدت فيها على محبتها الكبيرة لها، وعرضت عليها استضافتها في منزلها.

وأشارت الشعيبي، إلى أن من لا يريد أن تتواجد شيرين عبدالوهاب، لديه، فالكويت تفتح لها ذراعيها، وذلك على خلفية إيقافها عن الغناء بمصر وتحويلها للتحقيق، بسبب اتهامها بالإساءة لمصر، في حفلها الغنائي بالبحرين.

وقالت الفنانة الكويتية، لشيرين: "تعالي أنا أديكي بيتي"، معلنةً استعدادها لاستضافتها.

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وأضافتْ في مقطع فيديو بثته، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، وتم تداوله من جانب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي: "الناس اللي ما يحبون شيرين، تعالي عندي بالكويت، ده أنا أديكي بيتي، والله يا شوشو، أنا بحبك أوي".

يُذكر أنّ شيرين عبدالوهاب، تمّ توقيفها عن الغناء، في مصر، بعد توجيه اتهام لها بالإساءة إلى مصر في حفلها بمملكة البحرين، وتمّ تحويلها للتحقيق معها في نقابة الموسيقيين في مصر، خلال اليومين المقبلين.