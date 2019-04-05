جيف بيزوس وزوجته ماكنزي يُنهيان طلاقهما.. هذا ما ستحصلُ عليه من ثروته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقرَّ المليادير جيف بيزوس وزوجته ماكنزي على تسوية طلاقهما، مقابل حصولها على 25% من ثروته كاملة.

سيحتفظُ بيزوس 55 عامًا، بنسبة 75 في المئة من حصته في شركة أمازون البالغة 144 مليار دولار، تاركًا لزوجته السابقة ماكنزي رُبعًا فقط وتُمثّل هذه الحصة أربعةً في المئة من الشركة التي تبلغ قيمتها 35.8 مليار دولار.

وتبلغُ حصة جيف البالغة 12 في المئة الآن حوالي 107.5 مليارات دولار؛ ما يسمح له بالاحتفاظ بلقبه كأغنى رجل في العالم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرّر أن يتحكّم بيزوس أيضًا في التصويت على الأسهم المتبقية لزوجته السابقة، والتي منحها اهتمامًا بصحيفة "واشنطن بوست" التي اشتراها بمبلغ 250 مليون دولار في عام 2013، وشركة بلو أوريجين، شركة السفر الفضائية التي يستثمرُ فيها حاليًا.

وأعلن بيزوس وماكنزي التفاصيل في تغريدات على موقع التدوين العالمي "تويتر" لكنه لم يُقدّم أيّ تفسير وراء تخلّي ماكنزي- التي ساعدت في بناء شركة أمازون منذ إطلاقها في عام 1994 - عن نصف ما يحق لها الحصول عليه بعد زواج دام 26 عامًا.

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في تغريدة لها، قالت ماكنزي البالغة من العمر 48 عامًا إنها "ممتنة" لأن العملية قد انتهت وأنها كانت "متحمسة" لـ "المرحلة التالية".

ولم يتم ذكر كيف سيقسم الزوجان السابقان محفظة ممتلكاتهما المترامية الأطراف أو استثمارات أخرى، كما لم تَرِد أيُّة إشارة إلى صديقة جيف "لورين سانشيز".

ووافقت المحكمة على طلب الطلاق بعد تقديمه يوم الخميس.