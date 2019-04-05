ضربةٌ استباقيةٌ قبل رمضان.. "عندما يكتمل القمر" يتصدّر اهتمامات المشاهدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أُولى حلقاته المثيرة، وقبل الدخول في معترك الدراما الرمضانية، باغت المسلسل السعودي "عندما يكتمل القمر" المشاهدين حينما حصد في ثالث حلقاته نسبةً كبيرةً من المشاهدين الذين بدأوا بالبحث عمّا ستؤول إليه حلقات المسلسل، وأصبح اسمه متداولاً في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، حيث أثار العمل جدلًا كبيرًا نظرًا لقصته المشوّقة غير المعتادة، والتي تدور في أجواء من الإثارة والرعب، ومتفوقًا على العديد من المسلسلات التي تُبث على قنوات أخرى.

فبعد تأجيلٍ استمرّ مُدّة عامين، قرّرت قناة MBC الاستعانة بالعمل لملء فترة الركود التي تسبق رمضان، وراهنت على حصد أكبر نسبة مشاهدة في الفترة الحالية، وهو ما حدث بالفعل.

وتدورُ أحداث المسلسل الذي تصدّى لتأليفه علاء حمزة، في إطار خيالي حول عائلة فقيرة جدًا، مكوّنة من رب الأسرة جمعان، ونجله فراج، وزوجة نجله روضة، والحفيد الذي يُعاني من إعاقة.

ويُحاول جمعان الحصول على بعض المال بالعودة لمقرّ نشأته المهجور، في سبيل البحث عن مخرج من حياة الحزن وضيق ذات اليد.

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وتتلبّس جمعان امرأة من العالم السفلي بحسب قصة المسلسل وتُحيل حياته إلى جحيم، ويعود إلى أبنائه وأحفاده وكأنه إنسان آخر، يأتي بتصرفات غريبة، ولا يتوقّف عن الرقص في الأماكن الشعبية.

ومن هنا تبدأ مأساة جمعان مع الجن والأشباح، وقد حرص مُخرج المسلسل على أن يُسيطر الرعب والغموض على سياقه، حتى يصل المشاهد لأقصى درجة من الاستمتاع.

يُشارُ إلى أنّ المسلسل من بطولة ريم عبدالله ، فيصل العميري، وعدد من الأسماء التي أظهرت موهبتها من خلال العمل.