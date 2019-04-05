ميغان ماركل ممنوعة من استخدام مجوهرات الأميرة ديانا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشرت صحيفة "صن" البريطانية خبراً مفاده أن الملكة إليزابيث الثانية اتخذت قراراً بمنع دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري ميغان ماركل من استخدام مجوهرات المجموعة الملكية، الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا، رغم أنها سبق وارتدت بعض هذه المجوهرات التي خصصتها لزوجات أبنائها قبل وفاتها.

وفيما أشارت الصحيفة إلى أن الملكة رغم حبها لـ"ميغان" تُصرّ على احترام التسلسل الهرمي والترتيب الصحيح والأسبقية داخل العائلة لكونها مسألة مهمة. حيث أن "كيت" تُعتبَر في مرتبة أعلى من "ميغان" رغم شعبيتها العالمية.

وعليه، فإن عدد من التقارير يشير إلى توتر داخل العائلة المالكة في بريطانيا، وخاصةً بين الشقيقين وليام وهاري بعد أن كانا مقربين جداً قبل زواج الأخير من الممثلة الأميركية ذات البشرة السمراء والتوجه اليساري الشعبي، والتي اعتادت على كسر بروتوكلات العائلة.

يُذكر أن دوقا ساسكس هاري وميغان قد انفصلا بحساب خاص عن حساب دوقا كامبريدج وليام وكيت عبر "إنستغرام" ودشنا حسابهما الجديد منذ أيام بعنوان Harry & Meghan @sussexroyal.