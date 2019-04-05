شكرا لقرائتكم خبر عن "شبك يا مصرى إيديك شبك" تجمع ثروت والحجار وصالح فى حفل يوم "اليتيم" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي مساء اليوم الجمعة، المطرب الكبير محمد ثروت حفل يوم "اليتيم" فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، كما يحيي الفقرات الأخرى النجمان مدحت صالح وعلى الحجار فى نفس الحفل، فى حضور الآلاف من جمهور الفنانين الثلاثة بالإضافة للشخصيات العامة وبعض الفنانين والإعلاميين .

ومن المقرر أن يغنى الثلاثى ثروت والحجار ومدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "شبك يا مصرى ايديك شبك"، تعد مفاجأة للجمهور، من ألحان ابراهيم نصير، وتعد المرة الأولى الذى يجتمع فيها الثلاثى فى حفل واحد، حسبما أكد ثروت لـ الخليج 365.

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محمد ثروت يعد من أشهر مطربي جيله، قدم العديد من الأغانى الناجحة سواء أغانى الأطفال فى بدايته أو الأغانى الوطنيه، لحن له الوسيقار محمد عبد الوهاب، و محمد الموجي و منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي،تربى على صوته جيل بأكمله، خاصة تميزه فى أغانى الأطفال وكان أشهرها "جدو على"، التى مازالت فى وجدان الجميع.