شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكويتى بشار الشطى يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الكويتى بشار الشطى، وفاة والده يعقوب الشاطى، اليوم الجمعة، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

وقال الشطى "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدى وحبيبى و صديقى وأغلى ما عندى (يعقوب عبد على عبد الرحيم الشطى) والد كل من مقدم متقاعد يوسف الشطى، العقيد ناصر الشطى، الفنان بشار الشط ومحمد الشطى".

وتابع الشطى "سيوارى جثمان والدى الثرى غدا السبت الساعة ٤ عصراً فى المقبرة الجعفرية، وأول يوم العزاء صباح الأحد فى حسينية سيد محمد منطقة سلوى شارع المسجد الأقصى".



بشار الشطى

من جانبه قدم خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتى، تعازيه لأبناء الشطى، قائلا: "خالص العزاء والمواساة لأخوانى الفنان بشار الشطى والشاعر يوسف الشطى، بوفاة والدهم يعقوب الشطى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

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عزاء وزير الصناعة

يذكر أن بشار الشطى واحدا من أشهر فنانى الخليج العربى، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية سواء فى الدراما التلفزيونية أو المسرح، منها أحلام وردية، الحوش، زين عقلة الأصبع، يوميات بو قتادة، كما لحن العديد من الأغانى لنجوم الأغنية الخليجية منهم مرام البلوشى وعبد القادر هدهود وراشد الفارس وسمر مطر.