شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم دار الأوبرا المصرية العديد من الفعاليات اليوم الجمعة، وذلك فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور، أبرزها حفل الفنان محمد الحلو احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بقيادة المايسترو سليم سحاب بدار أوبرا الاسكندرية. ويشمل البرنامج: - المسرح الكبير: حفل فلامنكو، أورسولا لوبيز - اسبانيا - المسرح الصغير: ريسيتال فيولينه وجيتار، حسن شرارة و عماد حمدى Advertisements - المسرح المكشوف فرقة الطنبورة البورسعيدية - مسرح الجمهورية: فرقة كنوز ، محمود درويش - معهد الموسيقى العربية: فرقة الموسيقى العربية للتراث - دار أوبرا الاسكندرية: احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - دار أوبرا دمنهور: 6 م: مهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور "حفل الافتتاح"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.