صابرين ترد على منتقدي حجابها وهالة صدقي تنفي إساءتها للوسط الفني.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن خلال الأسبوع الماضي "صابرين ترد على منتقدي حجابها، وهالة صدقي تنفي إساءتها للوسط الفني، ووليد توفيق يحكي قصة ارتباطه بملكة جمال الكون، وسر حفاظ لبلبة على رشاقتها،.."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

هالة صدقي

ظهرت الفنانة هالة صدقي في تقرير ببرنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وتحدثت عن الفيديو المنسوب لها، ويسيء للوسط الفني، وقالت "القوى الناعمة في مصر عليها حرب شنعاء"، وأكدت تعرفها على هوية مُفبرك الفيديو "توصلوا لحسابه بس هو في امريكا ونشر الفيديو من صفحته، لو عملنا محضر هيتحفظ لانه خارج البلد، ممكن لما يرجع ان شاء الله يتقبض عليه".

وتابعت "الكل دعمني ومحدش زعل من الوسط، عارفين انا ايه دول أهلي أنا لو اسأت ليهم يبقى بسيء لنفسي، وده ولا صوتي ولا طريقة كلامي ولا تقطيع الكلام مش انا".

وليد توفيق

استضافت الفنانة لطيفة في برنامجها "حكايات لطيفة" المعروض على قناة DMC، الفنان الكبير وليد توفيق، والذي حكى عن قصة ارتباطه بملكة جمال الكون جورجينا رزق.

وقال وليد "أنا بحب السمر عمري ما فكرت أتجوز واحدة بيضا، لكن مين محبش جورجينا كملكة في الأول، لما جينا مصر 1974 كنا سوا ورجعنا سوا على لبنان، وبعدين اتقابلنا بعد ما اتجوزت وراحت باريس في الحرب، ورفضت تعمل فيلم معايا، وده اللي حببني فيها اكتر".

وتابع "اتقابلنا في 1984، ورحت في باريس كنت فاكر هلاقيها عايشة في قصر لقيته بيت بسيط 100 متر، وقاعدة بتربي علي وشموخها ولا الملوك، واتقابلنا بعد كده في الشام واتجوزنا بدون فرح".

وعن غيرته عليها، أوضح "بالأول كنت بغير عليها لما بيسلموا بطريقة ويحضنوها، قلتلها لأ انا ممكن اقلب الترابيزة، وهي اتعودت على طبعي شوية شوية".

صابرين

انتقدت الفنانة صابرين أثناء استضافتها في برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، انشغال الناس بمسألة حجابها، وقالت "حجابي شاغل الناس الفاضية، اشغلوا نفسكوا بنفسكوا صلوا اكتر، ربنا يكرمني وابقى زيكم وادعولي ربنا يهديني للطريق الأصلح".

وتابعت "طلعت في برنامج وقلت أنا مش محجبة بس بحب البس الاستايل ده، طلعوا بقى يقولوا الإسلام مش لوك. وكنت ماشية في مول واحدة قالتلي لابسة الحجاب ليه انتي مش قلتي انك مش محجبة"، لافتة أنها ترد على كل من ينتقدها وتقول لهم "اللي هينزل معايا القبر يقولي البس ايه وملبسش ايه، انا هنزل لوحدي".

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ساندي

أكدت الفنانة ساندي أنها ارتدت فستانًا أصفر في الصورة التي أعلنت من خلالها عن انفصالها عن زوجها، كنوع من "الهزار"، وأوضحت أثناء استضافتها في برنامج "حديث المساء" على قناة MBC مصر "كان الموضوع تريند بسبب ان الفنانة سمية الخشاب نزلت خبر الانفصال وهي لابسة فستان أصفر، والفنانة غادة عادل كانت منزلة فوتوشوت بعد الانفصال بملابس صفرا، فنزلت الصورة كإني بقول خدوني جمبكم".

أحمد أمين

حلّ الفنان أحمد أمين ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، وحكى أن علاقته بالمسرح بدأت منذ الطفولة، عندما منحه شقيقه الأكبر فرصة للوقوف على خشبة مسرح كلية فنون جميلة، وهناك قابل الفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فؤاد.

وتابع أمين "بدأت وأنا صغير في خمسة ابتدائي، واخويا كان طالب في فنون جميلة، كنت عامل مشاكل في البيت بمثل والبس بطاطين أي كلام فارغ، فأخويا قالي تعالى عايزين طفل يمثل في مسرح الكلية رحت لقيت بيومي فؤاد وماجد الكدواني طلبة هناك، من ساعتها مسكت في المسرح".

وأضاف "وانا عندي 15 سنة كنا في مسرح الثقافة الجماهيرية ومسرح تحت 18، وأقنعت زملائي أخرج لهم مسرحية، في مرة عملوا ندوة لمناقشة المسرحية معي كمخرج، كنت أخرجت (أنشودة الدم) للدكتور مصطفى محمود، واحد من النقاد قال كلام كبير واني متأثر بفكر هيجل، وانا مش فاهم اي حاجة، قلتله بمنتهى البراءة انا معرفش غير محمد حسانين هيجل، الندوة اتقلبت هزار".

لبلبة

عرض برنامج "عين" الذي تقدمه المذيعة شيرين سليمان على قناة الحياة، لقاء مع الفنانة لبلبة، كشفت خلاله عن سر حفاظها على رشاقتها.

وقالت لبلبة "أنا نباتية وبعمل رياضة ومش باكل كتير، لو زدت كيلو او اتنين يا ويلي بيبقى عذاب بالنسبة لي، وأتمنى ابقى عند حسن ظن الجمهور".

حجاج عبدالعظيم

خلال استضافته في برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي على قناة الحياة، تحدث الفنان حجاج عبدالعظيم، عن عمله قبل التمثيل في عدة مجالات، وقال "اشتغلت ضمن الحاجات فني لحام تحت المياه وبناء سفن ولانشات"، وشرح طريقة اللحام تحت المياه، مؤكدًا أن المتخصصين في هذه المهنة بالتحديد قليلين جدًا.