نبيل الحلفاوي: أشاهد أعمال ميريل ستريب ولا أحب أفلام الخيال العلمي والرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان نبيل الحلفاوي إنه يحب مشاهدة أعمال الممثل العالمي روبرت دي نيرو، وكذلك الممثلة ميريل ستريب.
وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، ردًا على سؤال أحد متابعيه بشأن نوعية الأعمال التي يحب مشاهدتها "الاجتماعية والتاريخية الواقعية والسياسية. لا أشاهد أفلام الخيال العلمي والرعب والفانتازيا.. بحس إنها أفلام أطفال".
وتابع في تغريدة أخرى "عموما أفلام الخيال العلمي المقبولة هي التي يحكمها منطق مترابط يجعلك تصدقها. أما إن شطحت بلا منطق بحجة أنها خيال علمي تكون غير مقنعة".
يُذكر أن نبيل الحلفاوي شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية "إضحك لما تموت" مع الفنان محمود الجندي، على المسرح القومي، تأليف لينين الرملي، إخراج عصام السيد، أما أخر أعماله التليفزيونية فكان مسلسل "أمر واقع"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2018.
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