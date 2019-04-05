ماريتا الحلاني تتخرج من الجامعة الأميركية في بيروت

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 12:03 مساءً - نشرت ​ماريتا الحلاني​ ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة تخرجها من الجامعة الأميركية في بيروت شاركت فيها ومتابعيها ومعجبيها.

وظهرت ماريتا الحلاني في الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي الزيّ الخاص بالتخرُّج بالإضافة الى قبعة سوداء التي يرمونها الطلاب المتخرجين في الجوّ عند انتهاء حفل التخرج، واعتمدت الماكياج البسيط لإطلالتها في هذه المناسبة.

وانهالت التهاني والتعليقات التي تمنت لماريتا الحلاني النجاح الدائم في المستقبل، وتمنّوا لها التوفيق في حياتها.