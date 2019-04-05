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ماريتا الحلاني تتخرج من الجامعة الأميركية في بيروت

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 12:03 مساءً - نشرت ​ماريتا الحلاني​ ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة تخرجها من الجامعة الأميركية في بيروت شاركت فيها ومتابعيها ومعجبيها.

وظهرت ماريتا الحلاني في الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي الزيّ الخاص بالتخرُّج بالإضافة الى قبعة سوداء التي يرمونها الطلاب المتخرجين في الجوّ عند انتهاء حفل التخرج، واعتمدت الماكياج البسيط لإطلالتها في هذه المناسبة.

وانهالت التهاني والتعليقات التي تمنت لماريتا الحلاني النجاح الدائم في المستقبل، وتمنّوا لها التوفيق في حياتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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