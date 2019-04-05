كارول سماحة في حلقة تلفزيونية خاصة قريبًا.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفةً على حلقة استثنائية من برنامج “

وأعلنت كارول سماحة عن الحلقة عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “حلقة خاصة مع منى الشاذلي في مصر.. قريبًا”.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عملًا مصورًا بعنوان “المُطلقة” في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.