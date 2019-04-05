إلهام شاهين تدافع عن زيارتها لضريح الإمام الشيعي موسى الكاظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع"إنستجرام" تعليقًا على الهجوم الذي تعرضت له بعد زيارتها للعراق.

وكتبت إلهام شاهين: "زيارتي للعراق فخر كبير لي، شكرًا على دعوتي وتكريمي في بلدكم العريقة، شكرًا على التستقبال والترحاب، قضيت وقتا رائعًا في مسرح بابل الأثري ونهر الفرات ووقتا جميلاً أيضًا في بغداد ونهر دجلة".

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وأضافت إلهام شاهين: "من دواعي سروري وجودي بالصدفة في ذكرى الإمام موسى الكاظم، حفيد الحسين عليه السلام، لن أنسى هذه الزيارة ما حييت، كل لحظة فيها تحمل مشاعر إنسانية جميلة واحترام للفن والثقافة والتاريخ والعراق، شكرًا لكل أهل العراق، وربنا يجمعنا معًا دائمًا على خير إن شاء الله ".

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين تعرضت لموجة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صورًا من زيارتها لضريح الإمام الشيعي موسى الكاظم.