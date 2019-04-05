كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة صدقي تتعرض لمحاولة ابتزاز من مخترقي حسابها بالفيديو المسيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنتْ الفنانة هالة صدقي، عن توصّل مباحث الإنترنت في مصر، لهوية مخترقي حسابها، الذين نسبوا لها مقطع فيديو مسيء للفنانين على لسانها، والذي عُرف إعلاميًا بـ"أزمة الجرابيع".

وبعد أنْ شاركتْ الفنانة المصرية، متابعيها بمنشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أنّه تمّ التوصل لمفبركي الفيديو، بالقول: "تم التوصل للي فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجاري بأمريكا واسمه جورج فهيم"، عادت وكشفت تفاصيل عن هويتهم بشكل أكبر، في منشور آخر، موضحًة أنهما فردان، الأول يعمل مونتير بإحدى القنوات الفضائية، والآخر "بتاع مجاري".

ولفتتْ، إلى أنّها تعرضت لمحاولة ابتزاز منهما، حيث طالباها بمبالغ مالية، بعدما تواصلا معها للّتفاوض.

وكتبتْ الفنانة المصرية، عبر "فيسبوك": "حبيبتي شيرين، للأسف اتنين فشلة واحد مونتير من شبرا واتهموه قبل كده بسرقة شرايط زمان وعلقوه على عمود النور".

وتابعتْ: "وبعدين اشتغل في قناة وطردوه بعدها للسرقة واتلم على التاني بتاع المجاري وبقالهم سنة بيحاولوا ياخدوا أي فلوس للأسف".

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واستطردتْ: "وعندي بوست له وهو بيقوله هعملها أربع ڤيديوهات بس وفشلت، معلش بس الحمد لله النتيجه عكسية تمامًا".

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو مسيئًا، يظهر فيه صوت الفنانة المصرية هالة صدقي، وذلك من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "بركة"، حيث وصفتْ زملاءها بحثالة المجتمع، والجرابيع.

وظهر في مقطع الفيديو المسرّب من الحساب الخاصّ لهالة على "انستغرام"، كواليس منظر الرّيف المصريّ، ويضمّ أشخاصًا داخل أرض زراعية.

وعلّقتْ هالة صدقي في الفيديو المنسوب لها، بأنّها تعمل معهم فقط، من أجل الحصول على المال، بغرض إجراء جراحات التّجميل.

وأثار مقطع الفيديو، الكثير من الجدل، بسبب سرعة انتشاره بين الروّاد، قبل أنْ تقوم هالة صدقي بحذف مقطع الفيديو من حسابها، موضّحة حقيقة هذا الفيديو، من خلال صورة نشرتها في حسابها عبر "انستغرام"، بأنّها محاولة لتقليد صوتها.

وعلّقتْ قائلة: "للعزيز اللي بيقلد الأصوات وبيحاول يدخل صفحة الانستغرام، شكرًا لاهتمامك، تقريبًا وصلنا إليك".