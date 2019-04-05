كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور ملكي في العرض الأول لـ"أور بلانيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجلاه الأمير وليام والأمير هاري العرض العالمي الأول للمسلسل التلفزيوني (أور بلانيت) الذي تنتجه شبكة نتفليكس للتأكيد على دعم العائلة المالكة للجهود الرامية لمكافحة التغير المناخي.

واستضاف عالم الطبيعة ديفيد أتينبورو (92 عاما)، والذي يقوم بدور الراوي في المسلسل، العرض في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

وكان الأمير تشارلز ألقى أول خطاب له حول البيئة في عام 1968 وحذر منذ فترة طويلة من مخاطر ما يلحقه الإنسان من أضرار للطبيعة.

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وقال الأمير تشارلز في كلمة ألقاها في الحفل: "ما أود معرفته هو كيف نجرؤ على التضحية بمستقبل أبنائنا وأحفادنا بالكامل، ناهيك عن مستقبل الحياة كلها على هذا الكوكب المعجزة، من خلال عدم القيام بالمطلوب الآن".

وأضاف أنه يأمل أن يعلم المسلسل مئات الملايين من البشر في أنحاء العالم ما يتعين عليهم القيام به. ومضى يقول إنه يشعر بالفخر لأن ولديه باتوا مهتمين بقضية الحفاظ على البيئة.

ويبدأ المسلسل المكون من ثمانية أجزاء يوم الجمعة ويعرض أكثر الأنواع عرضة للانقراض على الكوكب وأكثر البيئات هشاشة.