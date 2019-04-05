كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دُرة تعوض غيابها عن الدراما المصرية في رمضان بتواجد تونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة التونسية درة لتصوير مسلسل تونسي جديد بعنوان "المايسترو"، والذي تخوض بطولته بمشاركة نخبة من نجوم تونس منهم أحمد الحفيان، فتحى الهداوى، غانم الزرلى، وجيهة جندوبى، وشاكرة الرماح.

وتجسد "درة" من خلاله دور "رقية" وهى شخصية مؤثرة ذات بعد إنسانى وتعمل أخصائية نفسية تحتك بهؤلاء الشباب وتعيش مشاعر مختلفة وصراعات، ويتناول العمل لأول مرة فى الدراما التونسية موضوع "الإصلاحية" وهى سجون الأحداث للأطفال والمراهقين دون العشرين.