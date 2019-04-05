كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان التشويقي لـ"هوجان" يقترب من مليون مشاهدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برومو مسلسل "هوجان" للفنان محمد رمضان، والمرتقب عرضه في موسم رمضان، عدد مشاهدات مرتفع بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ عرضه في 26 مارس الماضي.

واقترب الإعلان التشويقي "لهوجان" من تحقيق مليون مشاهدة، عبر قناة الشركة المنتجة للمسلسل بيوتيوب.

"هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وهو بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.