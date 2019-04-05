شاهدوا.. ممثلة خليجية شهيرة تكشف عن تعرضها لعملية نصب من زوجها

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:56 صباحاً - كشفت الممثلة ​أبرار الكويتية​ أنه تعرّضت لعملية نصب من زوجها، حيث خدعها وأوهمها بأنه تاجر ثري حتى يتزوّج منها.

ونشرت أبرار عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قالت فيه: “شو رأيك بالرجل قبل أن يتزوج المرأة عشان يكسبها يقول لها إنه تاجر وعند فلوس الدنيا؟.. قال لي عند أموال وعمارات”.

فيما ردّت شقيقة زوجها عليها، حيث سُمع صوتها من دون أن تظهر في الفيديو، حيث قالت: “بالنهاية تزوجك. كذب عليك في شيء بس وصل حق شياللي هو ​الزواج​”، وكشفت أن أبرار حامل من زوجها، فيما رفضت أبرار تأكيد أو نفي هذا الخبر.

وكانت أبرار كشفت عدد زيجاتها من قبل، حيث قالت إنها تزوجت 4 مرات، وردت على منتقدي زيجاتها الكثيرة، بقولها: “لو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت.. لأني زينة قاعدة أتزوج”.