مجد القاسم يغني «دقيقة» باللهجة الخليجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم السوري مجد القاسم أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “دقيقة” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات بندر بن لحمر وألحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.

وكان مجد القاسم قد طرح مؤخرًا كليب جديد لأغنية “نكتة بايخة” وهى من ألبوم يحمل نفس الاسم قد طرح العام الماضى، حقق الكليب نسب مشاهدة عالية “نكتة بايخة” من كلمات الشاعر صلاح عطيه وألحان السيد راضى وتوزيع نوار البحيرى واخرج الكليب المخرج المصرى الكندى متيم السراج.

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كم أحيا المطرب السوري مجد القاسم، مؤخرا، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة السابع والعشرين للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، حيث ظهر خلال الحفل بلوك جديد، وأطلق لحية خفيفة، وظهر بقصة شعر مختلفة، كما انه اكتسب بعض الوزن الزائد، مما منحه إطلالة مختلفة كثيرا.

وأشعل مجد، الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه المميزة، وكان مفاجأة الحفل حضور الفنانة مي كساب، حيث صعدت على المسرح وشاركت الفنان السوري غناء أغنيتهما “غمض غينيك”.