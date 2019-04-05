شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال نادرة للفنان هنري مور في معرض ببريطانيا والان مع التفاصيل
تقيم المملكة المتحدة معرضاً للنحات البريطاني الشهير هنري مور، في الفترة من 3 أبريل/نيسان الجاري، وحتى 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك باستديو "هنري مور" في قرية بيري جرين،وفقا للعين الإخبارية.
بحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن المعرض يضم أكثر من 150 عملاً لـ"مور"، من بينها أعمال فريدة ورسومات نادرة، كما يستكشف جوانب من حياة الفنان هنري مور المهنية.
وسيتضمن المعرض أمثلة للدراسات التمهيدية والأفكار المتعلقة بالنحت والمطبوعات والنسخ من أعمال فنانين كبار مثل بيكاسو، وأل جريكو، ورمبراندت والانطباعيين الفرنسيين، كما سيتضمن دراسات للشخصية البشرية والحيوانات والمناظر الطبيعية والطقس وغيرها.
ويشتهر "مور" بمنحوتاته المعروضة في مدن عديدة حول العالم، ولكن يعود سبب شهرته الحقيقي لمعرض رسوماته الذي أقامه في المتحف الوطني في عام 1942.
وكان مور رساماً موهوباً، حيث أنتج حوالي 7500 رسمة على مدار 7 عقود، ويعد هذا المعرض هو الأكبر لرسوماته منذ أكثر من 40 عاماً.
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