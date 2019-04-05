بريتني سبيرز تلغي جولتها الفنية وتدخل مصحة نفسية حزناً على والدها

ألغت المطربة الأمريكية بريتني سبيرز جميع حفلاتها المقبلة ضمن عرض Domination في لاس فيجاس وسط مخاوف من اقتراب وفاة والدها.

وحسب صحيفة ذا ميرور البريطانية، سجلت سبيرز، 37 عامًا، دخولها في إحدى مؤسسات الصحة النفسية نظرًا لمعاناتها من ضائقة عاطفية شديدة.

وشاركت صاحبة أغنية 'Baby, One More Time' ذات الشعبية الكبيرة، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" حيث يتابعها 21.6 مليون شخص، منشورًا مطولاً مصحوبًا بصورة قديمة مع والدها اعتذرت فيه لمن ينتظرون عرضها المقبل في لاس فيجاس، وقالت: "من المهم دائمًا أن نضع العائلة أولاً".





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وكشفت أن والدها، جيمي، اقترب كثيرًا من الموت مؤخرًا، حيث دخل المستشفى بعدما اشتد مرض السرطان عليه، وهي تريد مزيدا من الوقت لمساعدته في طريقه نحو العلاج.

كما ترغب أيضًا في تخصيص بعض الوقت لنفسها بعيدًا عن الأضواء، حيث تبحث عن السلام الداخلي من أجل التركيز على ما يهمها بالفعل.

وكتبت: "لا أعرف حتى كيف أبدأ لأن هذا قاسٍ جدًا بالنسبة لي؛ لكن لن أتمكن من أداء عرضي الجديد Domination. كنت أتطلع إلى هذا العرض وأرغب في رؤيتكم هذا العام، لذلك فإن الاعتذار عنه يفطر قلبي".

وأضافت: "مع ذلك، من المهم دائمًا وضع العائلة أولاً، وهذا هو القرار الذي اتخذته منذ شهرين، دخل والدي إلى المستشفى وكاد أن يموت.. جميعنا نشعر بالامتنان لخروجه حيًا، لكن لا يزال أمامه طريق طويل من العلاج"، لافتة إلى أنها ترغب في تركيز كل طاقتها في مساعدة والدها، وهو ما ترغب في أن يتفهمه معجبوها.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن أحد المصادر المقربة منها قوله: "مرض والدها أرهقها جدًا، لقد اقترب من الموت وخضع لعملية جراحية أخرى منذ أسابيع قليلة ولا يبدو أن حالته الصحية تتحسن بشكل جيد.. إنهما مقربان من بعضهما جدًا.. أدركت فقط أنها تحتاج إلى التأكد من تخصيص وقت للاهتمام بنفسها".