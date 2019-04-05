نقولا الاسطا يرتل “بعرف صليبك”

Apr 05, 2019
مع اقتراب الفصح المجيد، طرح النجم نقولا الاسطا ترنيمة دينية بعنوان “بعرف صليبك” كلمات نعمان الترس، الحان الاسطا نفسه وتوزيع كمال صيقلي.
ترنيمة “بعرف صليبك” أطلقها عبر تطبيق انغامي وهي ملفتة جداً وصورها مع المخرج جورج بو عبدو.
من جهة أخرى، يستعد “الاسطا” للعديد من المشاريع الفنية حيث سبق وكشف لنا الى انه يحضّر للعديد من الأعمال الغنائية من كلماته والحانه، وايضاً مع شعراء وملحنين آخرين هم: هيثم ترشيشي، لور السعد ونعمان الترس.
كما انتهى من تسجيل مجموعة من الاغنيات الجديدة من العام الفائت تحضيراً لطرح ألبوم جديد بعنوان “اليوبيل” يضم 18 اغنية قديمة وجديدة. ويختصر هذا الالبوم مسيرة 25 عاماً من العمل الفني.
وتابع “الاسطا” انه سيصور اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جورج بو عبدو.
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