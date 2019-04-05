عمرو سعد يُهدي مايك تايسون آية قرآنية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشر الفنان عمرو سعد موقفاً ودياً جمعه بالممثل والمصارع الأميركي مايك تايسون الذي يظهر معه بفيلمه الجديد "حملة فرعون" قبل مغادرته للقاهرة بعد انتهاء تصوير مشاهده في الفيلم.

وكتب عبر حسابه الخاص على "إنستغرام": "كان شخص طيب وأسعدني وجودة في مصر ومعانا في الفيلم وفي اخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت اخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له ... ولما قولت له دي مكتوب عليها قرأن كان رد فعل مدهش لانه دمع وأتأثر وكان في منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين".

وبدأ عمرو الترويج بكثافة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لفيلمه الجديد المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث نشر عدداً من الملصقات الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية.