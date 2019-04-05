شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاء أحداث الحلقات الأخيرة عن أبطال "علامة استفهام".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض صناع مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، السرية التامة على أحداث الحلقات الـ 10 الأخيرة من العمل، على أن يتسلم الفنانون كل حلقة قبل التصوير مباشرة، حتى لا تكون الأحداث التالية مكشوفة بالنسبة لهم خاصة لاعتماد قصة المسلسل على الألغاز والغموض.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 15 حلقة كاملة فى أحداث العمل، ولا يعلم الأبطال ما هى نهاية الأحداث حتى الآن، رغم أن السيناريست إسلام حافظ قارب على الانتهاء من كتابة كافة الحلقات، ويتم التصوير حالياً بشكل مكثف لتعويض التوقف الذى تعرض له العمل الأسبوع الماضى بسبب تغيير الديكورات.

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.