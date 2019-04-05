آمبر روز حامل بطفلها الثاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية آمبر روز، عن أنها حامل وتنتظر قدوم مولودها الجديد من صديقها الكسندر ادواردز ، حيث نشرت صورة جديدة علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” خلال إجرائها إحدي الفحوصات الطبية الخاصة بالحمل.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، والتي تنتظر طفلها الثاني علقت علي الصورة، حيث أكدت أنها متحمسة للغاية بأن تخبر محبيها أنها حامل في طفل صبي ، كما كشفت عن أن أبنها الاكبر “سيباستيان” سعيد جدا أنه سيكون ” الأخ الاكبر” .

Advertisements

وحصدت صورة آمبر روز التي نشرتها من عيادة طبيبها الخاص، قد حصدت أكثر من 1.2 مليون likes خلال 14 ساعة فقط .

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة آمبر روز، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 35 ، مؤخرا، حيث تحظى النجمة العالمية بشعبية جارفة في العالم، وتعتبر واحدة من أهم الوجوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النجمة العالمية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام ” عن أعظم هدية تلقتها في حياتها و هي ابنها ” سيباستيان تايلور توماز “، حيث نشرت صورة و هي تقبله.