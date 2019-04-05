القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيلم "جلد الآيل" للنجم جان دوجردان يفتتح أسبوع المخرجين بمهرجان كان
أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، اختيار فيلم "Deerskin" (جلد الآيل) للنجم الفرنسي جان دوجردان، ليتم عرضه في افتتاح أسبوع المخرجين.
فيلم "جلد الآيل"، مأخوذ عن رواية حملت نفس الاسم للكاتب روبن مكلينلي، وهو سابع إصدارات المخرج كوينتين دوبيوكس، ويتناول قصة رجل أصبح مهووساً بامتلاك معطف أنيق لمصمم شهير مصنوع من جلد الآيل، وفي سبيل الحصول على هذا المعطف ينفق الرجل كافة مدخراته، بل يضطر لدخول عالم الجريمة أيضاً.
وحسب موقع "فارايتي" الأمريكي، فإن كوينتين دوبيوكس بدأ مسيرته الفنية بالعمل في مجال الموسيقى والإعلان، قبل أن ينتقل إلى عالم الإخرج، وشارك في أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي لأول مرة عام 2013، بفيلمه القصير Wrong Cops "رونج كوبس"، ثم كررها عام 2010 بفيلم Rubber "المطاط" في أسبوع النقاد.
ومن المتوقع أن يمتد أسبوع المخرجين في مهرجان كان من 15 إلى 25 مايو/آيار، أما فيلم "جلد الآيل" فيُطرح في دور العرض الفرنسية 19 يونيو/المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "جلد الآيل" يفتتح أسبوع المخرجين بمهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.