فيلم "جلد الآيل" يفتتح أسبوع المخرجين بمهرجان كان

أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، اختيار فيلم "Deerskin" (جلد الآيل) للنجم الفرنسي جان دوجردان، ليتم عرضه في افتتاح أسبوع المخرجين.

فيلم "جلد الآيل"، مأخوذ عن رواية حملت نفس الاسم للكاتب روبن مكلينلي، وهو سابع إصدارات المخرج كوينتين دوبيوكس، ويتناول قصة رجل أصبح مهووساً بامتلاك معطف أنيق لمصمم شهير مصنوع من جلد الآيل، وفي سبيل الحصول على هذا المعطف ينفق الرجل كافة مدخراته، بل يضطر لدخول عالم الجريمة أيضاً.



وحسب موقع "فارايتي" الأمريكي، فإن كوينتين دوبيوكس بدأ مسيرته الفنية بالعمل في مجال الموسيقى والإعلان، قبل أن ينتقل إلى عالم الإخرج، وشارك في أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي لأول مرة عام 2013، بفيلمه القصير Wrong Cops "رونج كوبس"، ثم كررها عام 2010 بفيلم Rubber "المطاط" في أسبوع النقاد.



ومن المتوقع أن يمتد أسبوع المخرجين في مهرجان كان من 15 إلى 25 مايو/آيار، أما فيلم "جلد الآيل" فيُطرح في دور العرض الفرنسية 19 يونيو/المقبل.

