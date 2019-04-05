خاص- رولا شامية تنضم الى الـ بي سي اي؟

علم موقع “الخليج 365” ان الممثلة رولا شامية صوّرت حلقة تجريبية لبرنامج جديد لصالح محطةLBCI .

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وعلمنا انه يتم وضع اللمسات النهائية على الحلقة، وقد تحتاج رولا لإعادة تصويرها من جديد بعد شهر رمضان المبارك كي تتظهر الصورة بوضوح أكثر حول البرنامج.

نذكر ان رولا شامية كانت تطل إلى جانب عادل كرم، عباس شاهين، نعيم حلاوي وأنجو ريحان ضمن فريق “ما في متلو” الذي توقف العام الفائت عبر شاشة (MTV).

وكانت رولا شامية قد كونت هوية خاصة بها حيث تعتبر من الوجوه النسائية الكوميدية المهمة على الشاشة، فهل سيكون البرنامج الجديد كوميدياً يشبه شخصيتها؟