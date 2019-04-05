شكرا لقرائتكم هل وصفت هالة صدقي زملاءها بـ"الجرابيع"؟.. الفنانة توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة كبيرة تلقاها جمهور الفنانة هالة صدقي، حينما شاهدوا مقطع فيديو نشر عبر حسابها على "إنستغرام"، يظهر فيه صوتها وهي تعلق على الصورة بألفاظ مسيئة، حيث وصفت زملاءها في مسلسل "بركة" بحثالة المجتمع والجرابيع.

وأشارت إلى كونها تعمل معهم فقط من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والدهشة، قبل أن تقوم هالة صدقي بحذف مقطع الفيديو سريعا، وتؤكد على كونها اكتشفت من قام بتقليد صوتها واخترق حسابها عبر "إنستغرام" من أجل الإساءة إليها.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" أكدت هالة صدقي أنها صدمت مما حدث، حيث تلقت اتصالا من مقربين لها يسألونها "هالة انتي منزلة حاجه على انستغرام؟"، لتجيب بكونها نشرت صورة لها من مسلسل "حارة اليهود".

لكنهم أخبروها أن هناك مقطع فيديو يظهر فيه صوتها وهي تسب زملاءها والعاملين بالمسلسل، وهو الأمر الذي أصابها بالصدمة، ودفعها سريعا للتواصل مع مباحث الإنترنت كي تقف على حقيقة ما حدث.

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وأوضحت الفنانة المصرية أن الهدف من الفيديو هو الإساءة إليها بسبب الألفاظ التي يتضمنها، وكذلك الإساءة إلى الوسط الفني، إلا أنها وصفت عمل هذا الفيديو بـ"الغباء".

وأرجعت هالة صدقي ذلك إلى كونها الفنانة الوحيدة التي تفتخر دائما بانتمائها إلى الوسط الفني وبالتالي ليس من المنطقي أن تخرج وتسب العاملين فيه، وهو أمر لم يفطن إليه من قام بصنع الفيديو.

وكشفت هالة صدقي أنها بنسبة كبيرة علمت من المتسبب في عمل مقطع الفيديو، مشيرة إلى كونه شخصا غير معروف ولكنه قريب من الوسط الفني، كما أكدت على كون مقطع الفيديو ظهر فيه موقع تصوير المسلسل.

إلا أنها حينما قامت بتصويره لم تتحدث، وهو ما استغله صانع الفيديو الذي استعمل برامج من أجل تقليد صوتها وتركيبه على مقطع الفيديو.