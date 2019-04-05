"الخليج 365" تواكب حفل الفنّانة أحلام الأوّل في الرياض

اسماء السيد - "الخليج 365" واكبت حفل فنّانة العرب أحلام الأوّل في العاصمة السعوديّة الرياض، وتحديداً في مركز الملك فهد الثقافي. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:



سعيد حريري من الرياض: فنّانة العرب أحلام أحيت حفلها الجماهيريّ الأوّل في المملكة العربيّة السعودية حيث غصّ مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالجمهور الذي حضر لمتابعة نجمته التي لم تبخل عليه بآداء أبرز أغانيها التي تنوّعت ما بين القديم والجديد في مدّة فاقت الخمس ساعات من الغناء الحيّ.

الحفل أقيم تحت رعاية اللجنة الفنّية للهيئة العامّة للثقافة بحضور رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله مخارش، وبتنظيم من شركة “ستارز ودينغ”. “"الخليج 365"” غطّت الحفل في هذا التقرير المصوّر الذي إحتوى على دردشات مع مخارش، والمنظمين رياض شركس وعماد عيدي، ورئيس شركة “كوين إنترناشونال” أحمد ناغرو ، والمايسترو أمير عبد المجيد، ومخرج الحفل باسم كريستو، والفنّان فؤاد عبد الواحد الذي حضر الحفل، وكذلك الفنّان ميشال فاضل الذي رافق أحلام عزفاً على البيانو في أغنية هذا أنا.

كلّ التفاصيل في الفيديو المصوّر المنشور أعلاه.