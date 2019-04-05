شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع زوجة فتحى عبد الوهاب فى "لمس أكتاف".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الفنانة حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير الديكور الأساسى بمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتجسد حنان شخصية زوجة النجم فتحى عبد الوهاب، ضمن أحداث العمل، الذى يعمل "تاجر مخدرات" يدخل فى صراعات مع ياسر جلال، حنان مطاوع تدور مشاهدها فى إطار من التشويق والإثارة، خاصة أنها تمر بعدة مفارقات، وتتوالى الأحداث .

وكانت شركة "سينرجى" المنتجة للعمل قد طرحت البروموهات الدعائية للمسلسل، حيث حققت نسب مشاهدة عالية، كما نالت إعجاب الجمهور، لاسيما أن العمل البرومو اعتمد على الغموض والتشويق.

المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهور قوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى.

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"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.