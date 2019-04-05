فايا يونان عن أغنيتها الجديدة: "كتير بتشبهني وقريبة عقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "غنّ"، من كلمات مهدي منصور وألحان خالد الهبر.

ونشرت فايا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بوستر دعائي للأغنية، معلقة "صار وقت الحكاية التالتة (غنِّ) من كلمات رفيق الدرب الرائع مهدي منصور وألحان الفنان الجميل جداً خالد الهبر مؤلف (بيناتنا في بحر)".

وتابعت "(غنِّ) كمان بتحكي موسيقى وكمان كتير بتشبهني وكتير قريبة عقلبي. وأكيد التوزيع من إبداع ريان الهبر وأكيد صاحب الرؤيا الثاقبة والإشراف حسام عبدالخالق. مش قادرة انطر سمّعكن ياها.. (غنِّ) قريباً جدًا".

جدير بالذكر أن أغنية "غنّ" ستكون ضمن ألبوم فايا الجديد "حكايا القلب"، وكانت قد كشفت عن اسم أغنيتين من الألبوم من قبل، وهما "كيفنا تنيناتنا" و"يا قاتلي".