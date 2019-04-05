سعد لمجرد يعزي سناء عكرود في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنانات سناء عكرود وشهرزاد عكرو، يعزيهم بها في وفاة والدهما.

وكتب سعد: "باسمي وباسم والدي ووالدتي، أتقدم بأحر التعازي للصديقتين العزيزتين سناء عكرود و شهرزاد عكرود، رحمة الله على والدهما، اللهم أسكنه فسيح جناتك واغفر له وأرحمه رحمة من عندك يا أرحم الراحمين".

يذكر أن الفنانة سناء عكرود اختارت الاستقرار رفقة زوجها الفنان محمد مروازي في كندا، وحضرت للمغرب لحضور مراسم جنازة والدها.