شاهد.. اسيل عمران تتألق بأحدث جلسة تصوير لصالح Grazia

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 06:56 صباحاً - تألفت الفنانة السعودية اسيل عمران بأحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة Grazia. وقد نشرت اسيل صورة الغلاف، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “غلاف مجلة غراتسيا لهالإسبوع بالتعاون مع بينكو” كما شكرت كل فريق العمل. وقد لاقت الصورة اعجاب متابعي اسيل عمران والذين اشادوا بجمالها متنيين لها التوفيق. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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