شاهد… رؤى الصبان وابتسامة من “بودرة الالماس”!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 06:56 صباحاً - كشفت الفنانة الاماراتية رؤى الصبان، عن التحضير لبرنامج جديد مع تلفزيون دبي، في شهر رمضان المقبل، موضحة أنه سيكون جزءًا ثانيًا لبرنامج “أخر الكلام”، ولكن مع تغيير الديكور والأسم، وفكرة المسابقة أيضًا.

ونفت الصبان، في مقابلة مع موقع “الإمارات نيوز”،، إجراءها لعمليات التجميل، مؤكدة أنها ترى الأمر بأنه حرام وفقًا لقناعتها الشخصية، مضيفة “أنا لم أجر عمليات تجميل بحياتي سواء الآن أو فيما بعد لأنها رغبة والدتي أيضًا، ولكن ما فعلته هو الابتسامة فقط في عام 2011، وهي من بودرة الألماس، فابتسامتي من الألماس”.

وعلقت الصبان على الأشخاص الذين يشترون الألقاب، قائلة “هناك من يريد الحصول على لقب معين فيقوم بشرائه، وهذا الأمر عُرض عليّ بالفعل منذ 5 سنوات، مقابل 30 ألف وأحصل على لقب ما في الإعلام، ولكني رفضت رفضًا تامًا”.