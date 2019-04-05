شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع فيلم The Beach Bum يحقق 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Beach Bum الذى طرح يوم 29 مارس الماضى، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين دولار في خلال أسبوع من طرحه.

ويدور فيلم الكوميديا حول رجل قاتل متمرد يدعى "موندوج" يعيش الحياة بمبادئه الخاصة، وتم تصنيف الفيلم "كوميدى للكبار فقط".

الفيلم بطولة ماثيو ماكونهى، المغنى العالمى سنوب دو جوزاك إيفرون وجونا هيل وايسلا فيشر، ومن إخراج وتأليف هارمونى كورينى.