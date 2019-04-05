صورة| تكريم شاروخان في كلية الحقوق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان العالمي شاه روك خان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له أثناء منحه شهادة فخرية من كلية الحقوق.
وعلق شاروخان على الصورة: "شكرا لكم، كلية الحقوق على التكريم، أمنياتي للطلاب الخريجين، أن يأدوا بشكل أفضل".
يُذكر أن آخر أعمال النجم شاه روك خان كان فيلم "zero" ، والذي جسد فيه شخصية قزم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.
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