صورة| تكريم شاروخان في كلية الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي شاه روك خان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له أثناء منحه شهادة فخرية من كلية الحقوق.

وعلق شاروخان على الصورة: "شكرا لكم، كلية الحقوق على التكريم، أمنياتي للطلاب الخريجين، أن يأدوا بشكل أفضل".

يُذكر أن آخر أعمال النجم شاه روك خان كان فيلم "zero" ، والذي جسد فيه شخصية قزم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.